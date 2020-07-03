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13217 Emily Road
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13217 Emily Road

13217 Emily Road · No Longer Available
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Location

13217 Emily Road, Dallas, TX 75240
RANDCO

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
pool
fireplace
oven
Unit Amenities
fireplace
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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APPLICATION, CREDIT AND CRIME REPORTS. NO FELONY CONVICTIONS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13217 Emily Road have any available units?
13217 Emily Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 13217 Emily Road have?
Some of 13217 Emily Road's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13217 Emily Road currently offering any rent specials?
13217 Emily Road is not currently offering any rent specials.
Is 13217 Emily Road pet-friendly?
Yes, 13217 Emily Road is pet friendly.
Does 13217 Emily Road offer parking?
Yes, 13217 Emily Road offers parking.
Does 13217 Emily Road have units with washers and dryers?
No, 13217 Emily Road does not offer units with in unit laundry.
Does 13217 Emily Road have a pool?
Yes, 13217 Emily Road has a pool.
Does 13217 Emily Road have accessible units?
No, 13217 Emily Road does not have accessible units.
Does 13217 Emily Road have units with dishwashers?
No, 13217 Emily Road does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
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