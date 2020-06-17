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1122 N Zang Boulevard
Last updated January 17 2020 at 5:58 AM

1122 N Zang Boulevard

1122 North Zang Boulevard · No Longer Available
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Location

1122 North Zang Boulevard, Dallas, TX 75203
Lake Cliff

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
all utils included
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1122 N Zang Boulevard have any available units?
1122 N Zang Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 1122 N Zang Boulevard have?
Some of 1122 N Zang Boulevard's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1122 N Zang Boulevard currently offering any rent specials?
1122 N Zang Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 1122 N Zang Boulevard pet-friendly?
Yes, 1122 N Zang Boulevard is pet friendly.
Does 1122 N Zang Boulevard offer parking?
Yes, 1122 N Zang Boulevard offers parking.
Does 1122 N Zang Boulevard have units with washers and dryers?
No, 1122 N Zang Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 1122 N Zang Boulevard have a pool?
No, 1122 N Zang Boulevard does not have a pool.
Does 1122 N Zang Boulevard have accessible units?
No, 1122 N Zang Boulevard does not have accessible units.
Does 1122 N Zang Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 1122 N Zang Boulevard has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
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