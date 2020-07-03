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10710 Royal Park Drive
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10710 Royal Park Drive

10710 Royal Park · No Longer Available
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Location

10710 Royal Park, Dallas, TX 75230

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
oven
Unit Amenities
dishwasher
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10710 Royal Park Drive have any available units?
10710 Royal Park Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 10710 Royal Park Drive have?
Some of 10710 Royal Park Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10710 Royal Park Drive currently offering any rent specials?
10710 Royal Park Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10710 Royal Park Drive pet-friendly?
No, 10710 Royal Park Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 10710 Royal Park Drive offer parking?
Yes, 10710 Royal Park Drive offers parking.
Does 10710 Royal Park Drive have units with washers and dryers?
No, 10710 Royal Park Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10710 Royal Park Drive have a pool?
Yes, 10710 Royal Park Drive has a pool.
Does 10710 Royal Park Drive have accessible units?
No, 10710 Royal Park Drive does not have accessible units.
Does 10710 Royal Park Drive have units with dishwashers?
Yes, 10710 Royal Park Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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