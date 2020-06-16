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865 W END AVE.
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865 W END AVE.

865 West End Avenue · (914) 882-3229
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865 West End Avenue, New York, NY 10025
Upper West Side

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 865 W END AVE. have any available units?
865 W END AVE. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 865 W END AVE. have?
Some of 865 W END AVE.'s amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 865 W END AVE. currently offering any rent specials?
865 W END AVE. isn't currently offering any rent specials.
Is 865 W END AVE. pet-friendly?
Yes, 865 W END AVE. is pet friendly.
Does 865 W END AVE. offer parking?
No, 865 W END AVE. does not offer parking.
Does 865 W END AVE. have units with washers and dryers?
Yes, 865 W END AVE. offers units with in unit laundry.
Does 865 W END AVE. have a pool?
No, 865 W END AVE. does not have a pool.
Does 865 W END AVE. have accessible units?
No, 865 W END AVE. does not have accessible units.
Does 865 W END AVE. have units with dishwashers?
Yes, 865 W END AVE. has units with dishwashers.
Have a question for 865 W END AVE.?
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