596 3rd Avenue

Amenities
3rd Avenue, Manhattan, New York, NY 10016 - 2 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. No pets allowed. ++ TOTAL STEAL ++ JUST ON THE MARKET ++ 2BR W/ COMMON SPACE ++ MURRAY HILL ++ TWO BLOCKS FROM GRAND CENTRAL ++ BRIGHT AND SUNNY ++ SEE THIS NOW!! WONT LAST LONG!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ [ Published 18-Jun-20 / ID 3522826 ]