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596 3rd Avenue
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

596 3rd Avenue

596 3rd Avenue · (646) 577-5982
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596 3rd Avenue, New York, NY 10016
Murray Hill

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3rd Avenue, Manhattan, New York, NY 10016 - 2 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. No pets allowed. ++ TOTAL STEAL ++ JUST ON THE MARKET ++ 2BR W/ COMMON SPACE ++ MURRAY HILL ++ TWO BLOCKS FROM GRAND CENTRAL ++ BRIGHT AND SUNNY ++ SEE THIS NOW!! WONT LAST LONG!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ [ Published 18-Jun-20 / ID 3522826 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 596 3rd Avenue have any available units?
596 3rd Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 596 3rd Avenue currently offering any rent specials?
596 3rd Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 596 3rd Avenue pet-friendly?
No, 596 3rd Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 596 3rd Avenue offer parking?
No, 596 3rd Avenue does not offer parking.
Does 596 3rd Avenue have units with washers and dryers?
No, 596 3rd Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 596 3rd Avenue have a pool?
No, 596 3rd Avenue does not have a pool.
Does 596 3rd Avenue have accessible units?
No, 596 3rd Avenue does not have accessible units.
Does 596 3rd Avenue have units with dishwashers?
No, 596 3rd Avenue does not have units with dishwashers.
Does 596 3rd Avenue have units with air conditioning?
No, 596 3rd Avenue does not have units with air conditioning.
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