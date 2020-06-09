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234 West 46th Street
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

234 West 46th Street

234 West 46th Street · (646) 577-5982
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234 West 46th Street, New York, NY 10036
Theater District

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Amenities

hardwood floors
walk in closets
doorman
valet service
internet access
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
doorman
internet access
valet service
West 46th Street, Manhattan, New York, NY 10036 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. No pets allowed. SPLENDID 1BR ON E 46 ++ PRIME MIDTOWN EAST ++ GREAT SPACE ++ DOORMAN/ELEV/LAUN/VALET/WIFI++ WALK IN CLOSET ++ BRIGHT N SUNNY APT ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 18-Jun-20 / ID 3522822 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 234 West 46th Street have any available units?
234 West 46th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 234 West 46th Street have?
Some of 234 West 46th Street's amenities include hardwood floors, walk in closets, and doorman. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 234 West 46th Street currently offering any rent specials?
234 West 46th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 234 West 46th Street pet-friendly?
No, 234 West 46th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 234 West 46th Street offer parking?
No, 234 West 46th Street does not offer parking.
Does 234 West 46th Street have units with washers and dryers?
No, 234 West 46th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 234 West 46th Street have a pool?
No, 234 West 46th Street does not have a pool.
Does 234 West 46th Street have accessible units?
No, 234 West 46th Street does not have accessible units.
Does 234 West 46th Street have units with dishwashers?
No, 234 West 46th Street does not have units with dishwashers.
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