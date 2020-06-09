234 West 46th Street

Amenities
West 46th Street, Manhattan, New York, NY 10036 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. No pets allowed. SPLENDID 1BR ON E 46 ++ PRIME MIDTOWN EAST ++ GREAT SPACE ++ DOORMAN/ELEV/LAUN/VALET/WIFI++ WALK IN CLOSET ++ BRIGHT N SUNNY APT ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 18-Jun-20 / ID 3522822 ]