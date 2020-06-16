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5740 Sunken River Trail
Last updated May 14 2020 at 9:38 AM

5740 Sunken River Trail

5740 Sunken River Trail · (702) 289-8838
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Location

5740 Sunken River Trail, Spring Valley, NV 89118

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 5740 Sunken River Trail · Avail. now

$1,250

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2 Bed · 2 Bath · 1267 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
walk in closets
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hardwood floors
walk in closets
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APPLICATION FEE: $50, PLUS $25 FOR EACH ADDITIONAL PERSON. AGENT CAN PROVIDE GLVAR APPLICATION. PLEASE INCLUDE REFERRING AGENT'S INFO. RENTER SHOULD COME TO OUR OFFICE AT 5760 SPRING MOUNTAIN RD. PLEASE BRING IN PICTURE ID AND PROOF OF INCOME WITH MONEY ORDER OR CASHIER'S CHECK. PLEASE CALL OUR OFFICE AT 702-233-8132 FOR APP STATUS. PLEASE PROVIDE 2 MONTHS PAY STUB OR BANK STATEMENT. AGENT PLEASE TEXT TO 702-338-9818 FOR LOCK BOX CODE WITH PID.

No Pets Allowed

(RLNE4423582)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5740 Sunken River Trail have any available units?
5740 Sunken River Trail has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 5740 Sunken River Trail currently offering any rent specials?
5740 Sunken River Trail isn't currently offering any rent specials.
Is 5740 Sunken River Trail pet-friendly?
No, 5740 Sunken River Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spring Valley.
Does 5740 Sunken River Trail offer parking?
No, 5740 Sunken River Trail does not offer parking.
Does 5740 Sunken River Trail have units with washers and dryers?
No, 5740 Sunken River Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 5740 Sunken River Trail have a pool?
No, 5740 Sunken River Trail does not have a pool.
Does 5740 Sunken River Trail have accessible units?
No, 5740 Sunken River Trail does not have accessible units.
Does 5740 Sunken River Trail have units with dishwashers?
No, 5740 Sunken River Trail does not have units with dishwashers.
Does 5740 Sunken River Trail have units with air conditioning?
No, 5740 Sunken River Trail does not have units with air conditioning.
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