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5633 Ritter Lane
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5633 Ritter Lane

5633 Ritter Lane · (702) 289-8838
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Location

5633 Ritter Lane, Spring Valley, NV 89118

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 5633 Ritter Lane · Avail. now

$1,100

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2 Bed · 2 Bath · 1089 sqft

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Amenities

garage
Unit Amenities
Property Amenities
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CUTE 1,089 SQ FT TPOWNHOUSE, LOCATED S/W. 2 BEDRM, 2 BTHRM, 1 CAR GARAGE - CUTE 1,089 SQ. FT TOWNHOUSE HAS 2 BEDROOM, 2 BATHROOM. LOCATED IN SW AREA, NEAR PARKS, SCHOOLS, SHOPPING. NEAR THE 215 AND THE LAS VEGAS STRIP.

Head W. on W Spring Mountain Rd toward Duneville St, L onto Duneville St, R onto W Flamingo Rd, L toward S Jones Blvd, R toward S Jones Blvd, L toward S Jones Blvd, Turn Left, Slight R toward W Tropicana Ave, L onto W Tropicana Ave, R toward Duneville St, R onto Duneville St, L onto W Ali Baba Ln, R onto S Westwind Rd, L onto Ritter Ln.

APPLICATION FEE: $50, PLUS $25 FOR EACH ADDITIONAL PERSON. AGENT CAN PROVIDE GLVAR APPLICATION. PLEASE INCLUDE REFERRING AGENT'S INFO. RENTER SHOULD COME TO OUR OFFICE AT 5760 SPRING MOUNTAIN RD. PLEASE BRING IN PICTURE ID AND 2 MONTH PAY STUB OR BANK STATEMENT AS PROOF OF INCOME WITH MONEY ORDER OR CASHIER'S CHECK. PLEASE CALL OFFICE FOR APP STATUS. AGENT PLEASE CALL OFFICE 702-233-8132 M-F 9:00 - 5:00 FOR LOCK BOX CODE. AFTER HOURS PLEASE TEXT TO 702-338-9818 FOR LOCK BOX CODE WITH PID.-

No Pets Allowed

(RLNE5832017)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5633 Ritter Lane have any available units?
5633 Ritter Lane has a unit available for $1,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 5633 Ritter Lane currently offering any rent specials?
5633 Ritter Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 5633 Ritter Lane pet-friendly?
No, 5633 Ritter Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spring Valley.
Does 5633 Ritter Lane offer parking?
Yes, 5633 Ritter Lane does offer parking.
Does 5633 Ritter Lane have units with washers and dryers?
No, 5633 Ritter Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 5633 Ritter Lane have a pool?
No, 5633 Ritter Lane does not have a pool.
Does 5633 Ritter Lane have accessible units?
No, 5633 Ritter Lane does not have accessible units.
Does 5633 Ritter Lane have units with dishwashers?
No, 5633 Ritter Lane does not have units with dishwashers.
Does 5633 Ritter Lane have units with air conditioning?
No, 5633 Ritter Lane does not have units with air conditioning.
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