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385 Dog Leg Dr - THIS 2 STORY HOUSE IS LOCATED INSIDE RHODES RANCH, HAS 3 BEDROOMS, A TOTAL OF 3 BATHROOMS, AND A 2 CAR GARAGE. COMMUNITY POOL, CLUBHOUSE, GOLF COURSE, EXERCISE ROOM, AND GUARD GATE. EASY ACCESS TO 215 FREEWAY AND SHOPPING AREAS.
215 W TO DURANGO, R ON RHODES RANCH TO GUARD GATE ASK DIRECTION TO DOG LEG.
APPLICATION FEE: $50, PLUS $25 FOR EACH ADDITIONAL PERSON. AGENT CAN PROVIDE GLVAR APPLICATION. PLEASE INCLUDE REFERRING AGENT'S INFO. RENTER SHOULD COME TO OUR OFFICE AT 5760 SPRING MOUNTAIN RD. PLEASE BRING IN PICTURE ID AND 2 MONTH PAY STUB OR BANK STATEMENT AS PROOF OF INCOME WITH MONEY ORDER OR CASHIER'S CHECK. PLEASE CALL OFFICE FOR APP STATUS. AGENT PLEASE CALL OFFICE 702-233-8132 M-F 9:00 - 5:00 FOR LOCK BOX CODE. AFTER HOURS PLEASE TEXT TO 702-338-9818 FOR LOCK BOX CODE WITH PID.HOA PAID BY TENANT-
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(RLNE2569494)