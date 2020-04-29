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385 Dog Leg Dr
Last updated May 2 2019 at 10:02 AM

385 Dog Leg Dr

385 Dog Leg Dr · (702) 233-8132
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Location

385 Dog Leg Dr, Spring Valley, NV 89148
Rhodes Ranch

Price and availability

VERIFIED 1 year AGO

3 Bedrooms

Unit 385 Dog Leg Dr · Avail. now

$1,525

Click to see floorplan

3 Bed · 2.5 Bath · 1714 sqft

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Amenities

pet friendly
garage
gym
pool
clubhouse
Unit Amenities
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
pet friendly
385 Dog Leg Dr - THIS 2 STORY HOUSE IS LOCATED INSIDE RHODES RANCH, HAS 3 BEDROOMS, A TOTAL OF 3 BATHROOMS, AND A 2 CAR GARAGE. COMMUNITY POOL, CLUBHOUSE, GOLF COURSE, EXERCISE ROOM, AND GUARD GATE. EASY ACCESS TO 215 FREEWAY AND SHOPPING AREAS.

215 W TO DURANGO, R ON RHODES RANCH TO GUARD GATE ASK DIRECTION TO DOG LEG.

APPLICATION FEE: $50, PLUS $25 FOR EACH ADDITIONAL PERSON. AGENT CAN PROVIDE GLVAR APPLICATION. PLEASE INCLUDE REFERRING AGENT'S INFO. RENTER SHOULD COME TO OUR OFFICE AT 5760 SPRING MOUNTAIN RD. PLEASE BRING IN PICTURE ID AND 2 MONTH PAY STUB OR BANK STATEMENT AS PROOF OF INCOME WITH MONEY ORDER OR CASHIER'S CHECK. PLEASE CALL OFFICE FOR APP STATUS. AGENT PLEASE CALL OFFICE 702-233-8132 M-F 9:00 - 5:00 FOR LOCK BOX CODE. AFTER HOURS PLEASE TEXT TO 702-338-9818 FOR LOCK BOX CODE WITH PID.HOA PAID BY TENANT-

No Pets Allowed

(RLNE2569494)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 385 Dog Leg Dr have any available units?
385 Dog Leg Dr has a unit available for $1,525 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 385 Dog Leg Dr have?
Some of 385 Dog Leg Dr's amenities include pet friendly, garage, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 385 Dog Leg Dr currently offering any rent specials?
385 Dog Leg Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 385 Dog Leg Dr pet-friendly?
Yes, 385 Dog Leg Dr is pet friendly.
Does 385 Dog Leg Dr offer parking?
Yes, 385 Dog Leg Dr does offer parking.
Does 385 Dog Leg Dr have units with washers and dryers?
No, 385 Dog Leg Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 385 Dog Leg Dr have a pool?
Yes, 385 Dog Leg Dr has a pool.
Does 385 Dog Leg Dr have accessible units?
No, 385 Dog Leg Dr does not have accessible units.
Does 385 Dog Leg Dr have units with dishwashers?
No, 385 Dog Leg Dr does not have units with dishwashers.
Does 385 Dog Leg Dr have units with air conditioning?
No, 385 Dog Leg Dr does not have units with air conditioning.
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