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Las Vegas, NV
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3320 Cactus Shadow #101
Last updated July 8 2020 at 10:40 AM

3320 Cactus Shadow #101

3320 Cactus Shadow Street · No Longer Available
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Location

3320 Cactus Shadow Street, Las Vegas, NV 89129

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
hot tub
MONTH TO MONTH or 6 MONTH LEASE/GATED COMMUNITY, 2 BED, 1.75 BATHS, COMM POOL, SPA AND GARAGE - GREAT GATED SUBDIVISION WITH ACCESS TO POOL, SPA AND EXERCISE ROOM. 2 BEDROOM, 1.75 BATH DOWNSTAIRS CONDO THAT HAS TILE FLOORING THROUGHOUT, FIREPLACE, PATIO,1 CAR GARAGE,WASHER/DRYER/REFRIGERATOR, KITCHEN COMES WITH ALL APPLIANCES, WITH BUILT-IN MICROWAVE, CEILING FANS AND BLINDS, MIRRORED CLOSET DOORS, DOUBLE VANITY AND TUB IN MASTER BATH. HUGE WALK-IN CLOSET IN MASTER. THIS HOME IS BEING OFFERED FOR A 6 MONTH LEASE OR ON MONTH TO MONTH. PLEASE HAVE YOUR REALTOR SHOW YOU THIS PROPERTY BEFORE YOU SUBMIT AN APPLICATION FOR IT. THANKS!

(RLNE1835967)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3320 Cactus Shadow #101 have any available units?
3320 Cactus Shadow #101 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Las Vegas, NV.
How much is rent in Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Las Vegas Rent Report.
What amenities does 3320 Cactus Shadow #101 have?
Some of 3320 Cactus Shadow #101's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3320 Cactus Shadow #101 currently offering any rent specials?
3320 Cactus Shadow #101 is not currently offering any rent specials.
Is 3320 Cactus Shadow #101 pet-friendly?
No, 3320 Cactus Shadow #101 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Las Vegas.
Does 3320 Cactus Shadow #101 offer parking?
Yes, 3320 Cactus Shadow #101 offers parking.
Does 3320 Cactus Shadow #101 have units with washers and dryers?
Yes, 3320 Cactus Shadow #101 offers units with in unit laundry.
Does 3320 Cactus Shadow #101 have a pool?
Yes, 3320 Cactus Shadow #101 has a pool.
Does 3320 Cactus Shadow #101 have accessible units?
No, 3320 Cactus Shadow #101 does not have accessible units.
Does 3320 Cactus Shadow #101 have units with dishwashers?
No, 3320 Cactus Shadow #101 does not have units with dishwashers.
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