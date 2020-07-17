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2237 Wilhelmina
Last updated June 20 2020 at 7:16 AM

2237 Wilhelmina

2237 Wilhelmina Circle · (702) 236-4676
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Location

2237 Wilhelmina Circle, Las Vegas, NV 89128

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,150

3 Bed · 2 Bath · 2005 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
extra storage
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
pool table
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2237 Wilhelmina have any available units?
2237 Wilhelmina has a unit available for $2,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Las Vegas Rent Report.
What amenities does 2237 Wilhelmina have?
Some of 2237 Wilhelmina's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2237 Wilhelmina currently offering any rent specials?
2237 Wilhelmina is not currently offering any rent specials.
Is 2237 Wilhelmina pet-friendly?
No, 2237 Wilhelmina is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Las Vegas.
Does 2237 Wilhelmina offer parking?
Yes, 2237 Wilhelmina offers parking.
Does 2237 Wilhelmina have units with washers and dryers?
No, 2237 Wilhelmina does not offer units with in unit laundry.
Does 2237 Wilhelmina have a pool?
No, 2237 Wilhelmina does not have a pool.
Does 2237 Wilhelmina have accessible units?
No, 2237 Wilhelmina does not have accessible units.
Does 2237 Wilhelmina have units with dishwashers?
Yes, 2237 Wilhelmina has units with dishwashers.
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