2001 Quartz Cliff Street

Amenities
THIS BEAUTIFUL CONDO IS LOCATED IN A GREAT LOCATION ON THE PARK OF PECCOLE RANCH GREENBELT EXERCISE PARK WITH WALKING TRAILS NEIGHBORHOOD IS GATED AND THE COMMUNITY HAS WONDERFUL AMENITIES LIKE POOL/SPA, WALKWAYS. THE UNIT IS SPACIOUS AND ON THE GROUND LEVEL, CUSTOM TILE SHOWER, 9' CEILINGS, CEILING FANS WITH LIGHTS REMODELED BATHROOMS AND KITCHEN. 1ST FLOOR UNIT WITH VIEWS OF THE PARK. ROAMING SECURITY EVEN IN THE PARK & Camera at the pool. Feel very safe here in this lovely pet loving community.