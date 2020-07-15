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2001 Quartz Cliff Street
Last updated July 15 2020 at 8:25 PM

2001 Quartz Cliff Street

2001 Quartz Cliff Street · (702) 579-3300
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Location

2001 Quartz Cliff Street, Las Vegas, NV 89117
Peccole Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 106 · Avail. now

$1,325

2 Bed · 2 Bath · 1140 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
parking
pool
garage
hot tub
THIS BEAUTIFUL CONDO IS LOCATED IN A GREAT LOCATION ON THE PARK OF PECCOLE RANCH GREENBELT EXERCISE PARK WITH WALKING TRAILS NEIGHBORHOOD IS GATED AND THE COMMUNITY HAS WONDERFUL AMENITIES LIKE POOL/SPA, WALKWAYS. THE UNIT IS SPACIOUS AND ON THE GROUND LEVEL, CUSTOM TILE SHOWER, 9' CEILINGS, CEILING FANS WITH LIGHTS REMODELED BATHROOMS AND KITCHEN. 1ST FLOOR UNIT WITH VIEWS OF THE PARK. ROAMING SECURITY EVEN IN THE PARK & Camera at the pool. Feel very safe here in this lovely pet loving community.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2001 Quartz Cliff Street have any available units?
2001 Quartz Cliff Street has a unit available for $1,325 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Las Vegas Rent Report.
What amenities does 2001 Quartz Cliff Street have?
Some of 2001 Quartz Cliff Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2001 Quartz Cliff Street currently offering any rent specials?
2001 Quartz Cliff Street is not currently offering any rent specials.
Is 2001 Quartz Cliff Street pet-friendly?
Yes, 2001 Quartz Cliff Street is pet friendly.
Does 2001 Quartz Cliff Street offer parking?
Yes, 2001 Quartz Cliff Street offers parking.
Does 2001 Quartz Cliff Street have units with washers and dryers?
No, 2001 Quartz Cliff Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2001 Quartz Cliff Street have a pool?
Yes, 2001 Quartz Cliff Street has a pool.
Does 2001 Quartz Cliff Street have accessible units?
No, 2001 Quartz Cliff Street does not have accessible units.
Does 2001 Quartz Cliff Street have units with dishwashers?
Yes, 2001 Quartz Cliff Street has units with dishwashers.
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