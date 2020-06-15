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2664 Ridgewater Circle
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2664 Ridgewater Circle

2664 Ridgewater Circle · (702) 610-7398
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Location

2664 Ridgewater Circle, Henderson, NV 89074
Green Valley North

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 2664 Ridgewater Circle · Avail. now

$1,750

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3 Bed · 2.5 Bath · 2021 sqft

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Amenities

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CONTACT JO ANN 702-610-7398

(RLNE4897287)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2664 Ridgewater Circle have any available units?
2664 Ridgewater Circle has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
What amenities does 2664 Ridgewater Circle have?
Some of 2664 Ridgewater Circle's amenities include granite counters, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2664 Ridgewater Circle currently offering any rent specials?
2664 Ridgewater Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 2664 Ridgewater Circle pet-friendly?
No, 2664 Ridgewater Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Henderson.
Does 2664 Ridgewater Circle offer parking?
No, 2664 Ridgewater Circle does not offer parking.
Does 2664 Ridgewater Circle have units with washers and dryers?
No, 2664 Ridgewater Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 2664 Ridgewater Circle have a pool?
No, 2664 Ridgewater Circle does not have a pool.
Does 2664 Ridgewater Circle have accessible units?
No, 2664 Ridgewater Circle does not have accessible units.
Does 2664 Ridgewater Circle have units with dishwashers?
No, 2664 Ridgewater Circle does not have units with dishwashers.
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