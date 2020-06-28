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Columbia, MD
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10742 CORDAGE WALK
Last updated February 22 2020 at 8:27 AM

10742 CORDAGE WALK

10742 Cordage Walk · No Longer Available
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Location

10742 Cordage Walk, Columbia, MD 21044
Hickory Ridge

Amenities

recently renovated
pool
fireplace
some paid utils
internet access
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
recently renovated
Property Amenities
pool
internet access
1 BR, 1 FULL BATH IN HOWARD TOWNHOME IN A GREAT LOCATION! 5 MINUTES TO RT 29. 5 MINUTES TO RT 32. 5 MINUTES TO COLUMBIA MALL. CLOSE TO POOLS, COMMUNITY COLLEGE & HOWARD COUNTY HOSPITAL. NEWLY RENOVATED KITCHEN AND BATHROOMS. NEW CARPET THROUGH THE HOUSE. FRESH PAINT. FENCED YARD. LOOKING FOR ONE SINGLE TENANT FOR THE LOWER LEVEL. ABOVE GROUND LOWER LEVEL FEATURES 1 BEDROOM, 1 BATHROOM AND FAMILY ROOM WITH WOOD BURNING FIREPLACE. SHARED KITCHEN AT THE MAIN LEVEL. NO PET! UTILITIES INCLUDED! WIFI INCLUDED!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10742 CORDAGE WALK have any available units?
10742 CORDAGE WALK doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Columbia, MD.
How much is rent in Columbia, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Columbia Rent Report.
What amenities does 10742 CORDAGE WALK have?
Some of 10742 CORDAGE WALK's amenities include recently renovated, pool, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10742 CORDAGE WALK currently offering any rent specials?
10742 CORDAGE WALK is not currently offering any rent specials.
Is 10742 CORDAGE WALK pet-friendly?
No, 10742 CORDAGE WALK is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Columbia.
Does 10742 CORDAGE WALK offer parking?
No, 10742 CORDAGE WALK does not offer parking.
Does 10742 CORDAGE WALK have units with washers and dryers?
No, 10742 CORDAGE WALK does not offer units with in unit laundry.
Does 10742 CORDAGE WALK have a pool?
Yes, 10742 CORDAGE WALK has a pool.
Does 10742 CORDAGE WALK have accessible units?
No, 10742 CORDAGE WALK does not have accessible units.
Does 10742 CORDAGE WALK have units with dishwashers?
No, 10742 CORDAGE WALK does not have units with dishwashers.
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