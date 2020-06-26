All apartments in Baltimore
Find more places like 1108 RIVERSIDE AVENUE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Baltimore, MD
/
1108 RIVERSIDE AVENUE
Last updated July 31 2019 at 7:00 AM

1108 RIVERSIDE AVENUE

1108 Riverside Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Baltimore
See all
Riverside
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1108 Riverside Avenue, Baltimore, MD 21230
Riverside

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
courtyard
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
OMG,OFF ST PARKING FOR 2 CARS***A NECESSITY IN FED HILL! SMALL, VERY CHARMING TOWNHOME IDEAL FOR SINGLE OR COUPLE* YOU WILL NOT FIND A NICER HOME IN THIS LOCATION AND CONDITION WITH PARKING FOR THIS PRICE! SOUGHT AFTER RIVERSIDE LOCATION*EXPOSED BRICK, GORGEOUS WOODFLRS* BRIGHT UPDATED KITCHEN,GAS COOKING, MICROWAVE, DISH, & WASHER/DRYER* WALKOUT KITCHENTO PATIO & PRIVATE LANDSCAPED COURTYARD! * SECOND STORY DECK. BASEMENT FOR STORAGE* WALK to CROSS ST MARKET, INNER HARBOR, MARC * CALL FOR QUICK RESPONSE* NO PETS *

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1108 RIVERSIDE AVENUE have any available units?
1108 RIVERSIDE AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 1108 RIVERSIDE AVENUE have?
Some of 1108 RIVERSIDE AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1108 RIVERSIDE AVENUE currently offering any rent specials?
1108 RIVERSIDE AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 1108 RIVERSIDE AVENUE pet-friendly?
No, 1108 RIVERSIDE AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1108 RIVERSIDE AVENUE offer parking?
Yes, 1108 RIVERSIDE AVENUE offers parking.
Does 1108 RIVERSIDE AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 1108 RIVERSIDE AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 1108 RIVERSIDE AVENUE have a pool?
No, 1108 RIVERSIDE AVENUE does not have a pool.
Does 1108 RIVERSIDE AVENUE have accessible units?
No, 1108 RIVERSIDE AVENUE does not have accessible units.
Does 1108 RIVERSIDE AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 1108 RIVERSIDE AVENUE has units with dishwashers.
Helpful Articles
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Rental Inspection Checklist – What to Look For
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Fairway Ridge
4998 W Forest Park Ave
Baltimore, MD 21207
Carrollwood
3902 Bayville Rd
Baltimore, MD 21220
The Village at Jones Falls
2530 Edgecombe Cir N Ste C
Baltimore, MD 21215
The Porter Brewers Hill
3700 Toone Street
Baltimore, MD 21224
2 East Wells
2 E Wells St
Baltimore, MD 21230
1305 Dock Street
1305 Dock St
Baltimore, MD 21231
Falls Village
6222 Green Meadow Pkwy
Baltimore, MD 21209
Seton Park
3601- B Parkview Ave
Baltimore, MD 21207

Similar Pages

Baltimore 1 BedroomsBaltimore 2 Bedrooms
Baltimore Apartments with ParkingBaltimore Pet Friendly Places
Baltimore Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MD
Towson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MD
Cockeysville, MDAnnapolis, MDLaurel, MDWheaton, MD

Nearby Neighborhoods

Downtown BaltimoreFrankfordHarford Echodale Perring Parkway
Fells PointGlenCharles Village
CheswoldeMid Town Belvedere

Apartments Near Colleges

Baltimore City Community CollegeUniversity of Baltimore
Coppin State UniversityJohns Hopkins University
Loyola University Maryland