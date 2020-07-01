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1006 S MACON STREET
Last updated February 24 2020 at 7:03 PM

1006 S MACON STREET

1006 S Macon St · No Longer Available
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Location

1006 S Macon St, Baltimore, MD 21224
Fifteenth Street

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1006 S MACON STREET have any available units?
1006 S MACON STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 1006 S MACON STREET have?
Some of 1006 S MACON STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1006 S MACON STREET currently offering any rent specials?
1006 S MACON STREET is not currently offering any rent specials.
Is 1006 S MACON STREET pet-friendly?
No, 1006 S MACON STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1006 S MACON STREET offer parking?
Yes, 1006 S MACON STREET offers parking.
Does 1006 S MACON STREET have units with washers and dryers?
Yes, 1006 S MACON STREET offers units with in unit laundry.
Does 1006 S MACON STREET have a pool?
No, 1006 S MACON STREET does not have a pool.
Does 1006 S MACON STREET have accessible units?
No, 1006 S MACON STREET does not have accessible units.
Does 1006 S MACON STREET have units with dishwashers?
Yes, 1006 S MACON STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
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