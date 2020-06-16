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789 East Broadway
Last updated June 15 2020 at 2:30 PM

789 East Broadway

789 East Broadway · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

789 East Broadway, Boston, MA 02127
City Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

Studio

Unit 0 Bed · Avail. now

$1,900

Click to see floorplan

Studio · 1 Bath · 450 sqft

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Amenities

on-site laundry
pet friendly
recently renovated
some paid utils
microwave
Unit Amenities
microwave
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
EAST SIDE PET FRIENDLY STUDIO LOCATED IN BEAUTIFUL BRICK BROWNSTONE ON EAST BROADWAY ACROSS FROM M ST PARK! HEAT AND HOT WATER INCLUDED IN RENT! APARTMENT FEATURES GALLEY KITCHEN, SPACIOUS LIVING AREA, AND BATHROOM WILL BE OUTFITTED WITH UPDATED VANITY/TOLIET. COIN-OP LAUNDRY IN BASEMENT. PREMIER EAST SIDE LOCATION ON EAST BROADWAY JUST BLOCKS TO PUBLIC TRANSPORTATION, PARKS/BEACHES, SEAPORT DISTRICT, AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS, AND RESTAURANTS. AVAILABLE JULY 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 789 East Broadway have any available units?
789 East Broadway has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 789 East Broadway have?
Some of 789 East Broadway's amenities include on-site laundry, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 789 East Broadway currently offering any rent specials?
789 East Broadway isn't currently offering any rent specials.
Is 789 East Broadway pet-friendly?
Yes, 789 East Broadway is pet friendly.
Does 789 East Broadway offer parking?
No, 789 East Broadway does not offer parking.
Does 789 East Broadway have units with washers and dryers?
No, 789 East Broadway does not offer units with in unit laundry.
Does 789 East Broadway have a pool?
No, 789 East Broadway does not have a pool.
Does 789 East Broadway have accessible units?
No, 789 East Broadway does not have accessible units.
Does 789 East Broadway have units with dishwashers?
No, 789 East Broadway does not have units with dishwashers.
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