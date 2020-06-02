58 Elm St.

Amenities
SPACIOUS CONDO QUALITY 2 BEDROOM/1.5 BATHROOM DUPLEX WITH COMMON PATIO AND EXCLUSIVE STORAGE SHED! APARTMENT FEATURES HARDWOOD FLOORS, FULLY APPLIANCED GRANITE/SS EAT-IN KITCHEN WITH WET BAR AREA AND WINE FRIDGE, EXPOSED BRICK, VAULTED CEILINGS, KING SIZE MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET, QUEEN SIZE GUEST BEDROOM, IN-UNIT LAUNDRY CLOSET, AND LARGE LIVING ROOM WITH DECORATIVE FIREPLACE. DIRECT ACCESS TO COMMON PATIO GREAT FOR SUMMERTIME ENTERTAINING AND SIZE-ABLE PRIVATE STORAGE UNIT. SORRY, NO PETS. AVAILABLE JUNE 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.
Terms: One year lease