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Boston, MA
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58 Elm St.
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58 Elm St.

58 Elm Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
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Location

58 Elm Street, Boston, MA 02129
Thompson Square - Bunker Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,000

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2 Bed · 1 Bath · 1100 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 58 Elm St. have any available units?
58 Elm St. has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 58 Elm St. have?
Some of 58 Elm St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 58 Elm St. currently offering any rent specials?
58 Elm St. isn't currently offering any rent specials.
Is 58 Elm St. pet-friendly?
No, 58 Elm St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 58 Elm St. offer parking?
No, 58 Elm St. does not offer parking.
Does 58 Elm St. have units with washers and dryers?
Yes, 58 Elm St. offers units with in unit laundry.
Does 58 Elm St. have a pool?
No, 58 Elm St. does not have a pool.
Does 58 Elm St. have accessible units?
No, 58 Elm St. does not have accessible units.
Does 58 Elm St. have units with dishwashers?
Yes, 58 Elm St. has units with dishwashers.
Have a question for 58 Elm St.?
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