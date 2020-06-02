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20 Telegraph St.
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20 Telegraph St.

20 Telegraph Street · (617) 269-6400
COVID-19 Update
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Location

20 Telegraph Street, Boston, MA 02127
Columbus Park - Andrew Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$6,000

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4 Bed · 2 Bath · 1650 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20 Telegraph St. have any available units?
20 Telegraph St. has a unit available for $6,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 20 Telegraph St. have?
Some of 20 Telegraph St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20 Telegraph St. currently offering any rent specials?
20 Telegraph St. isn't currently offering any rent specials.
Is 20 Telegraph St. pet-friendly?
No, 20 Telegraph St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 20 Telegraph St. offer parking?
No, 20 Telegraph St. does not offer parking.
Does 20 Telegraph St. have units with washers and dryers?
Yes, 20 Telegraph St. offers units with in unit laundry.
Does 20 Telegraph St. have a pool?
No, 20 Telegraph St. does not have a pool.
Does 20 Telegraph St. have accessible units?
No, 20 Telegraph St. does not have accessible units.
Does 20 Telegraph St. have units with dishwashers?
Yes, 20 Telegraph St. has units with dishwashers.
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