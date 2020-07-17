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Boston, MA
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1197 saratoga
Last updated June 29 2020 at 3:03 PM

1197 saratoga

1197 Saratoga Street · (978) 314-8928
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Location

1197 Saratoga Street, Boston, MA 02128
Harbor View - Orient Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,450

3 Bed · 1 Bath · 1600 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
parking
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
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Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1197 saratoga have any available units?
1197 saratoga has a unit available for $2,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 1197 saratoga have?
Some of 1197 saratoga's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1197 saratoga currently offering any rent specials?
1197 saratoga is not currently offering any rent specials.
Is 1197 saratoga pet-friendly?
No, 1197 saratoga is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 1197 saratoga offer parking?
Yes, 1197 saratoga offers parking.
Does 1197 saratoga have units with washers and dryers?
Yes, 1197 saratoga offers units with in unit laundry.
Does 1197 saratoga have a pool?
No, 1197 saratoga does not have a pool.
Does 1197 saratoga have accessible units?
No, 1197 saratoga does not have accessible units.
Does 1197 saratoga have units with dishwashers?
No, 1197 saratoga does not have units with dishwashers.
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