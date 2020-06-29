All apartments in Indianapolis
Find more places like 8624 Appleby Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Indianapolis, IN
/
8624 Appleby Lane
Last updated November 30 2019 at 2:26 PM

8624 Appleby Lane

8624 Appleby Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Indianapolis
See all
I69-Fall Creek
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

8624 Appleby Lane, Indianapolis, IN 46256
I69-Fall Creek

Amenities

patio / balcony
garage
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
IF YOUR LOOKING FOR A RANCH THAT HAS IT ALL, HERE IT IS! THREE BEDROOM, TWO BATH, MASTER SUITE W/ HIS & HER CLOSETS PLUS ATT BATH*GREAT ROOM WITH VAULTED CEILINGS, BRICK HEARTH & WOOD BURNING FIREPLACE*FORMAL DINING ROOM WITH VIEW INTO THE EAT IN KITCHEN WHICH INCLUDES ALL APPLIANCES*NEW CARPET AND INTERIOR PAINT*FULL FENCED BACK YARD WITH MINI BARN FOR STORAGE OR YARD CARE EQUIPMENT*CONCRETE PATIO*FINISHED THREE CAR ATTACHED GARAGE WITH WORKSHOP TOO-WHAT ELSE COULD YOU ASK FOR-THIS HOUSE HAS IT ALL IN A GREAT LOCATION!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8624 Appleby Lane have any available units?
8624 Appleby Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 8624 Appleby Lane have?
Some of 8624 Appleby Lane's amenities include patio / balcony, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8624 Appleby Lane currently offering any rent specials?
8624 Appleby Lane is not currently offering any rent specials.
Is 8624 Appleby Lane pet-friendly?
No, 8624 Appleby Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indianapolis.
Does 8624 Appleby Lane offer parking?
Yes, 8624 Appleby Lane offers parking.
Does 8624 Appleby Lane have units with washers and dryers?
No, 8624 Appleby Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 8624 Appleby Lane have a pool?
No, 8624 Appleby Lane does not have a pool.
Does 8624 Appleby Lane have accessible units?
No, 8624 Appleby Lane does not have accessible units.
Does 8624 Appleby Lane have units with dishwashers?
No, 8624 Appleby Lane does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
Do You Need an Apartment Cosigner?
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Top 10 Tips for Saving on Rent
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Chateau De Ville
5370 Rue Deville
Indianapolis, IN 46220
Circle City Apartments
1321 N Meridian St
Indianapolis, IN 46202
Meridian Lakes Apartments
7344 Meridian Hills Ct
Indianapolis, IN 46260
Canal Square Apartments of Indianapolis
359 N West St
Indianapolis, IN 46202
Indiana Flats and Townhomes
735 W 11th St
Indianapolis, IN 46202
Seasons of Carmel
9815 Seasons West Dr
Indianapolis, IN 46280
Ashford Meridian Hills
2085 Waterford Pl
Indianapolis, IN 46260
Notch at Nora
8502 Westfield Boulevard
Indianapolis, IN 46240

Similar Pages

Indianapolis 1 BedroomsIndianapolis 2 Bedrooms
Indianapolis Apartments with ParkingIndianapolis Pet Friendly Places
Indianapolis Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Bloomington, INCarmel, INGreenwood, INFishers, IN
Noblesville, INMuncie, INColumbus, INLawrence, IN
Plainfield, INLafayette, INBrownsburg, INWestfield, IN

Nearby Neighborhoods

Downtown IndianapolisEastsideChapel Hill Ben Davis
St. Vincent GreenbriarSnacks Guion CreekSouth Perry
Near EastsideCrooked Creek

Apartments Near Colleges

University of IndianapolisMarian University
Indiana University-Purdue University-IndianapolisButler University
Ivy Tech Community College