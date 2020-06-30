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5126 W. 32nd Street
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5126 W. 32nd Street

5126 West 32nd Street · No Longer Available
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Location

5126 West 32nd Street, Indianapolis, IN 46224
Eagledale

Amenities

pet friendly
carpet
Unit Amenities
carpet
Property Amenities
accepts section 8
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
5126 w. 32nd st. / 3 bed 1 bath home near Speedway, IN - UP FOR RENT IS A 3 BED 1 BATHROOM RANCH,WITH NEW WINDOWS ON A PLEASANT, QUIET STREET. THE LARGE BACKYARD AND STORAGE SHED ARE AMONG SOME THE GREAT AMENITIES THIS WONDERFUL BUNGALOW HAS TO OFFER. LIKE NEW CARPET AND FRESH PAINT WILL MAKE THIS HOME FEEL BRAND NEW. THIS HOME RENTS FOR $800.00 PER MONTH WITH A MSTCHING DEPOSIT OF $800.00. IF INTERESTED IN A SHOWING PLEASE CONTACT A LEASING SPECIALIST TODAY AT 317-210-0018.

SORRY WE ARE NOT ACCEPTING SECTION 8 AT THIS TIME.

(RLNE3438203)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5126 W. 32nd Street have any available units?
5126 W. 32nd Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
Is 5126 W. 32nd Street currently offering any rent specials?
5126 W. 32nd Street is not currently offering any rent specials.
Is 5126 W. 32nd Street pet-friendly?
Yes, 5126 W. 32nd Street is pet friendly.
Does 5126 W. 32nd Street offer parking?
No, 5126 W. 32nd Street does not offer parking.
Does 5126 W. 32nd Street have units with washers and dryers?
No, 5126 W. 32nd Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5126 W. 32nd Street have a pool?
No, 5126 W. 32nd Street does not have a pool.
Does 5126 W. 32nd Street have accessible units?
No, 5126 W. 32nd Street does not have accessible units.
Does 5126 W. 32nd Street have units with dishwashers?
No, 5126 W. 32nd Street does not have units with dishwashers.
Does 5126 W. 32nd Street have units with air conditioning?
No, 5126 W. 32nd Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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