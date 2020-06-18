All apartments in Chicago
Find more places like 902 West Belle Plaine.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
902 West Belle Plaine
Last updated March 28 2020 at 8:40 PM

902 West Belle Plaine

902 W Belle Plaine Ave · (312) 927-0257
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
Lakeview
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all

Location

902 W Belle Plaine Ave, Chicago, IL 60613
Lakeview

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
RECENT RENOVATION, SPACIOUS 3 BEDROOM/2 BATH DUPLEX ON A QUIET TREE LINED STREET IN THE LAKEVIEW/ BUENA PARK NEIGHBORHOODS - HOME RUN LOCATION ! FEATURES WIDE PLANK WOOD FLOORS THRU OUT, SPACIOUS KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, 42" CUSTOM CABINETS, GAS RANGE, 2 PANTRIES FOR ADDED STORAGE. SEPARATE DINING ROOM OFF KITCHEN IS PERFECT FOR ENTERTAINING OR DEN/BONUS SPACE. LIVING ROOM FEATURES HIGH CEILINGS AND CEILING FAN. NEWER BATHS WITH SOAKING TUB, PORCELAIN TILE FLOORS. ENTERTAIN ON YOUR HUGE PRIVATE BALCONY & DECK, PERFECT FOR GRILLING & CHILLING. HIGH EFFICIENCY CENTRAL HEAT/AC, TONS OF CLOSETS & STORAGE. UNBEATABLE LOCATION IN THE SHADOWS OF WRIGLEY FIELD IS A WALKERS PARADISE & BOASTS A 93 WALK SCORE & IS STEPS TO WRIGLEY FIELD, LAKEFRONT, RESTAURANTS/NIGHTLIFE/GROCERIES/SHOPPING & TRANSPORTATION (RED LINE & BUSES - SEVEN MINUTE WALK TO SHERIDAN RED LINE STOP). ON SITE MAINTENANCE. RESIDENTIAL PARKING PERMITS. CATS OK/SMALL PETS CONSIDERED ON CASE BY CASE BASIS. NO SECURITY DEPOSIT !

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 902 West Belle Plaine have any available units?
902 West Belle Plaine doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 902 West Belle Plaine have?
Some of 902 West Belle Plaine's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 902 West Belle Plaine currently offering any rent specials?
902 West Belle Plaine isn't currently offering any rent specials.
Is 902 West Belle Plaine pet-friendly?
Yes, 902 West Belle Plaine is pet friendly.
Does 902 West Belle Plaine offer parking?
Yes, 902 West Belle Plaine does offer parking.
Does 902 West Belle Plaine have units with washers and dryers?
No, 902 West Belle Plaine does not offer units with in unit laundry.
Does 902 West Belle Plaine have a pool?
No, 902 West Belle Plaine does not have a pool.
Does 902 West Belle Plaine have accessible units?
No, 902 West Belle Plaine does not have accessible units.
Does 902 West Belle Plaine have units with dishwashers?
No, 902 West Belle Plaine does not have units with dishwashers.
Have a question for 902 West Belle Plaine?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

553 W Oakdale Ave
553 W Oakdale Ave
Chicago, IL 60657
5416 S. Woodlawn Avenue
5416 S Woodlawn Ave
Chicago, IL 60615
Woodlawn Court
5218 S Woodlawn Ave
Chicago, IL 60615
536 W Addison
536 W Addison St
Chicago, IL 60613
517 W Oakdale Ave
517 W Oakdale Ave
Chicago, IL 60657
1919-31 W Winona
1919 West Winona Street
Chicago, IL 60640
Reside on Irving Park
725 W Irving Park Rd
Chicago, IL 60613
5320-5326.5 S. Drexel Boulevard
5229 S Drexel Blvd
Chicago, IL 60615

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity