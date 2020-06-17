All apartments in Chicago
Find more places like 849 North Franklin Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
849 North Franklin Street
Last updated May 29 2020 at 10:31 AM

849 North Franklin Street

849 N Franklin St · (847) 910-5022
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
Near North Side
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all

Location

849 N Franklin St, Chicago, IL 60610
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1417 · Avail. now

$2,995

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
business center
dog park
doorman
elevator
gym
parking
garage
LOCATION!LOCATION! LOCATION! AWESOME RIVER NORTH/GOLD COAST 14TH FLOOR EAST FACING LOFT W/SOARING 12' CEILINGS AND GORGEOUS VIEWS OF THE CHICAGO SKYLINE. CLAN AND UPGRADED W/ HARDWOOD FLOORS, GAS FIREPLACE AND ACCESS TO OUTDOOR BALCONY. EAT-IN KITCHEN W/ MAPLE CABINETS, HIGH-END STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, KITCHEN ISLAND AND DINING ROOM / TABLESPACE. ***WASHER + DRYER IN THE UNIT. EACH BEDROOM HAS A PRIVATE FULL BATH. RENT INCLUDES LOTS AND LOTS, PLUS THE BUILDING IS ACROSS THE STREET FROM A DOG PARK + A COUPLE OF MINUTES TO BROWN/ PURPLE LINE / BLUE LINE!!! WHOLE FOODS! 90/94! SHOPS, RESTAURANTS, NIGHTLIFE, AND ALL KINDS OF FUN! CABLE, GAS, HEAT, AND WATER INCLUDED. ALL YOU HAVE TO PAY IS ELECTRIC BILL. BUILDING FEATURES 24-HOUR DOORMAN, DRY CLEANERS, FITNESS CENTER, BUSINESS CENTER, PARTY ROOM. PETS CONSIDERED SUBJECT TO TENANT'S CREDENTIALS. INDOOR PARKING GARAGE SPACE #33 AT $200/M ADDITIONAL. UNIT IS EASY TO VIEW.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 849 North Franklin Street have any available units?
849 North Franklin Street has a unit available for $2,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 849 North Franklin Street have?
Some of 849 North Franklin Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 849 North Franklin Street currently offering any rent specials?
849 North Franklin Street isn't currently offering any rent specials.
Is 849 North Franklin Street pet-friendly?
Yes, 849 North Franklin Street is pet friendly.
Does 849 North Franklin Street offer parking?
Yes, 849 North Franklin Street does offer parking.
Does 849 North Franklin Street have units with washers and dryers?
Yes, 849 North Franklin Street offers units with in unit laundry.
Does 849 North Franklin Street have a pool?
No, 849 North Franklin Street does not have a pool.
Does 849 North Franklin Street have accessible units?
No, 849 North Franklin Street does not have accessible units.
Does 849 North Franklin Street have units with dishwashers?
Yes, 849 North Franklin Street has units with dishwashers.
Have a question for 849 North Franklin Street?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

2237 North Bissell St. Apt.
2237 North Bissell Street
Chicago, IL 60614
768 W. Jackson
768 W Jackson Blvd
Chicago, IL 60661
1022 N Damen Ave
1022 North Damen Avenue
Chicago, IL 60622
2954 North Racine Ave. Apt.
2954 North Racine Avenue
Chicago, IL 60657
2320 N Southport Ave
2320 North Southport Avenue
Chicago, IL 60614
2326 N Southport
2326 North Southport Avenue
Chicago, IL 60614
7956 S Eberhart Ave
7956 S Eberhart Ave
Chicago, IL 60619
2140 N Halsted
2140 North Halsted Street
Chicago, IL 60614

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity