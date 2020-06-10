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660 West WAYMAN Street
Last updated May 28 2020 at 11:49 AM

660 West WAYMAN Street

660 West Wayman Street · (312) 889-9099
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Location

660 West Wayman Street, Chicago, IL 60661
Near West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 703B · Avail. now

$2,575

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2 Bed · 2 Bath · 900 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
gym
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
business center
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 660 West WAYMAN Street have any available units?
660 West WAYMAN Street has a unit available for $2,575 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 660 West WAYMAN Street have?
Some of 660 West WAYMAN Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 660 West WAYMAN Street currently offering any rent specials?
660 West WAYMAN Street isn't currently offering any rent specials.
Is 660 West WAYMAN Street pet-friendly?
Yes, 660 West WAYMAN Street is pet friendly.
Does 660 West WAYMAN Street offer parking?
Yes, 660 West WAYMAN Street does offer parking.
Does 660 West WAYMAN Street have units with washers and dryers?
No, 660 West WAYMAN Street does not offer units with in unit laundry.
Does 660 West WAYMAN Street have a pool?
No, 660 West WAYMAN Street does not have a pool.
Does 660 West WAYMAN Street have accessible units?
No, 660 West WAYMAN Street does not have accessible units.
Does 660 West WAYMAN Street have units with dishwashers?
Yes, 660 West WAYMAN Street has units with dishwashers.
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