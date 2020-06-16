All apartments in Chicago
Find more places like 2811 West Lyndale Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chicago, IL
/
2811 West Lyndale Avenue
Last updated May 1 2020 at 8:40 PM

2811 West Lyndale Avenue

2811 W Lyndale St · (312) 719-1100
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Chicago
See all
Logan Square
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
1 Bedrooms
See all

Location

2811 W Lyndale St, Chicago, IL 60647
Logan Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$2,500

Click to see floorplan

5 Bed · 1 Bath · 1872 sqft

Report This Listing

Amenities

hardwood floors
recently renovated
walk in closets
gym
coffee bar
microwave
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
coffee bar
gym
HOT LOGAN SQUARE- RENOVATED 2ND FLOOR UNIT ACROSS FROM BLUELINE/CALIFORNIA STOP, 5 BEDROOMS OR SOME ROOMS CAN BE USED AS OFFICE/DEN, WALK IN CLOSET, STORAGE ROOM, OPEN FLOOR PLAN, KITCHEN/LIVING ROOM COMBINATION, CERAMIC TILE, SS APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS, LARGE CERAMIC TILE BATH WITH LARGE WALK IN SHOWER, NEAR LIBRARY, SHOPPING, STORES & NEAR MILWAUKEE AVE RESTAURANTS & BARS, REVOLUTION BREWING CO., THE BOILER ROOM, LOGAN BAR, MASADA, WEBSTERS WINE BAR, TAQUERIA MORAN, COFFEE SHOPS, MINUTES FROM 606 TRAIL, HUMBOLDT PARK, HAAS PARK, GYM, LOOP, I-90/94, WICKER PARK/BUCKTOWN, NO PETS, NO SMOKING BUILDING/UNIT. NO LAUNDRY IN UNIT/OR BUILDING, LAUNDROMAT 1 BLOCK AWAY, RESIDENTIAL PERMIT STREET PARKING AVAILABLE. AGENT RELATED TO OWNER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2811 West Lyndale Avenue have any available units?
2811 West Lyndale Avenue has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2811 West Lyndale Avenue have?
Some of 2811 West Lyndale Avenue's amenities include hardwood floors, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2811 West Lyndale Avenue currently offering any rent specials?
2811 West Lyndale Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 2811 West Lyndale Avenue pet-friendly?
No, 2811 West Lyndale Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 2811 West Lyndale Avenue offer parking?
No, 2811 West Lyndale Avenue does not offer parking.
Does 2811 West Lyndale Avenue have units with washers and dryers?
No, 2811 West Lyndale Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2811 West Lyndale Avenue have a pool?
No, 2811 West Lyndale Avenue does not have a pool.
Does 2811 West Lyndale Avenue have accessible units?
No, 2811 West Lyndale Avenue does not have accessible units.
Does 2811 West Lyndale Avenue have units with dishwashers?
No, 2811 West Lyndale Avenue does not have units with dishwashers.
Have a question for 2811 West Lyndale Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

729 N Central Ave
729 N Central Ave
Chicago, IL 60644
5416 S. Woodlawn Avenue
5416 S Woodlawn Ave
Chicago, IL 60615
5514 S.blackstone Ave A
5514 South Blackstone Avenue
Chicago, IL 60637
4817-23 N Wolcott
4817 North Wolcott Avenue
Chicago, IL 60640
7920-26 S Evans
7920 S Evans Ave
Chicago, IL 60619
8312 S Ingleside Ave
8312 S Ingleside Ave
Chicago, IL 60619
7151-53 S Indiana Ave
7151 S Indiana Ave
Chicago, IL 60619
3417 N Janssen Ave
3417 North Janssen Avenue
Chicago, IL 60657

Similar Pages

Chicago 1 BedroomsChicago 2 Bedrooms
Chicago Apartments with Hardwood FloorsChicago Pet Friendly Places
Chicago Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Evanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, IL
Lombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILDowners Grove, IL

Nearby Neighborhoods

LakeviewNear North SideLincoln Park
Hyde ParkAustinNear West Side
UptownLincoln Square

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity