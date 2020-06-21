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2048 W Washington
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2048 W Washington

2048 W Washington Blvd · (312) 324-0470
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2048 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
Near West Side

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions

Does 2048 W Washington have any available units?
2048 W Washington doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2048 W Washington have?
Some of 2048 W Washington's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2048 W Washington currently offering any rent specials?
2048 W Washington isn't currently offering any rent specials.
Is 2048 W Washington pet-friendly?
No, 2048 W Washington is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 2048 W Washington offer parking?
Yes, 2048 W Washington does offer parking.
Does 2048 W Washington have units with washers and dryers?
Yes, 2048 W Washington offers units with in unit laundry.
Does 2048 W Washington have a pool?
No, 2048 W Washington does not have a pool.
Does 2048 W Washington have accessible units?
No, 2048 W Washington does not have accessible units.
Does 2048 W Washington have units with dishwashers?
Yes, 2048 W Washington has units with dishwashers.

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