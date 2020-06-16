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2030 West Summerdale Avenue
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2030 West Summerdale Avenue

2030 W Summerdale Ave · (773) 282-7979
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Location

2030 W Summerdale Ave, Chicago, IL 60625
Lincoln Square

Price and availability

VERIFIED 1 year AGO

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
bbq/grill
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pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2030 West Summerdale Avenue have any available units?
2030 West Summerdale Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2030 West Summerdale Avenue have?
Some of 2030 West Summerdale Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2030 West Summerdale Avenue currently offering any rent specials?
2030 West Summerdale Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 2030 West Summerdale Avenue pet-friendly?
Yes, 2030 West Summerdale Avenue is pet friendly.
Does 2030 West Summerdale Avenue offer parking?
No, 2030 West Summerdale Avenue does not offer parking.
Does 2030 West Summerdale Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2030 West Summerdale Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2030 West Summerdale Avenue have a pool?
No, 2030 West Summerdale Avenue does not have a pool.
Does 2030 West Summerdale Avenue have accessible units?
No, 2030 West Summerdale Avenue does not have accessible units.
Does 2030 West Summerdale Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2030 West Summerdale Avenue has units with dishwashers.
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