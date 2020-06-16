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1931 North Hoyne Avenue
Last updated June 2 2020 at 9:26 PM

1931 North Hoyne Avenue

1931 North Hoyne Avenue · (616) 291-7337
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Location

1931 North Hoyne Avenue, Chicago, IL 60647
Logan Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$2,800

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2 Bed · 1 Bath · 1600 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
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fireplace
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in unit laundry
microwave
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refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1931 North Hoyne Avenue have any available units?
1931 North Hoyne Avenue has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1931 North Hoyne Avenue have?
Some of 1931 North Hoyne Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1931 North Hoyne Avenue currently offering any rent specials?
1931 North Hoyne Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1931 North Hoyne Avenue pet-friendly?
No, 1931 North Hoyne Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1931 North Hoyne Avenue offer parking?
Yes, 1931 North Hoyne Avenue does offer parking.
Does 1931 North Hoyne Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1931 North Hoyne Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1931 North Hoyne Avenue have a pool?
No, 1931 North Hoyne Avenue does not have a pool.
Does 1931 North Hoyne Avenue have accessible units?
No, 1931 North Hoyne Avenue does not have accessible units.
Does 1931 North Hoyne Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1931 North Hoyne Avenue has units with dishwashers.
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