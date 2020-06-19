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1624 South Prairie Avenue
Last updated May 5 2020 at 6:26 PM

1624 South Prairie Avenue

1624 South Prairie Avenue · (888) 659-9596 ext. 1701140
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Location

1624 South Prairie Avenue, Chicago, IL 60616
Near South Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rently

2 Bedrooms

Unit 2603 · Avail. now

$3,050

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1372 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
new construction
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
business center
doorman
elevator
gym
parking
pool
garage
hot tub
internet access
new construction
sauna
~Internet,Heat,Water & 2-Car Parking Included ~SOUTH LOOP
ABSOLUTELY STUNNING 2BED/2BA CONDO+DEN IN NEW CONSTRUCTION BUILDING IN SOUTH LOOP! HIGHLY UPGRADED UNIT WITH BREATHTAKING VIEWS FROM EVERY ROOM! KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES. SPLIT BEDROOM FLOOR PLAN WITH FLOOR TO CEILING WINDOWS. BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS & WASHER/DRYER . ENJOY YOUR SUMMER AND FIREWORKS FROM YOUR PRIVATE BALCONY OVERLOOKING THE LAKE. MASTER BEDROOM HAS WALK-IN CLOSET, BATHROOM WITH DOUBLE VANITIES. EXPANSIVE VIEWS OF LAKE MICHIGAN, NAVY PIER, SOLDIER FIELD AND MUSEUM PARK. STORAGE LOCKER INCLUDED. 2-CAR PARKING SPACE IS ALSO INCLUDED WITH RENT PRICE! AMENITIES INCLUDE 24-HR DOOR STAFF, OUTDOOR POOL, SUNDECK, PARTY ROOM AND LOCKER ROOMS WITH SAUNA/HOT TUBS, FITNESS CENTER, AND DRY CLEANING SERVICES.

Amenities:
Doorman, Elevator, Health Club, Pool, Garage, New Construction, Storage, Common Outdoor Space, Business Center, Balcony, Dishwasher, Hardwood, Granite Kitchen, Laundry In Unit
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1624 South Prairie Avenue have any available units?
1624 South Prairie Avenue has a unit available for $3,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1624 South Prairie Avenue have?
Some of 1624 South Prairie Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1624 South Prairie Avenue currently offering any rent specials?
1624 South Prairie Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1624 South Prairie Avenue pet-friendly?
No, 1624 South Prairie Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1624 South Prairie Avenue offer parking?
Yes, 1624 South Prairie Avenue does offer parking.
Does 1624 South Prairie Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1624 South Prairie Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1624 South Prairie Avenue have a pool?
Yes, 1624 South Prairie Avenue has a pool.
Does 1624 South Prairie Avenue have accessible units?
No, 1624 South Prairie Avenue does not have accessible units.
Does 1624 South Prairie Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1624 South Prairie Avenue has units with dishwashers.
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