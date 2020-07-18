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1519 North ELK GROVE Avenue
Last updated July 14 2020 at 7:27 AM

1519 North ELK GROVE Avenue

1519 North Elk Grove Avenue · (800) 795-1010
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Location

1519 North Elk Grove Avenue, Chicago, IL 60622
West Town

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1519 North ELK GROVE Avenue have any available units?
1519 North ELK GROVE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1519 North ELK GROVE Avenue have?
Some of 1519 North ELK GROVE Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1519 North ELK GROVE Avenue currently offering any rent specials?
1519 North ELK GROVE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1519 North ELK GROVE Avenue pet-friendly?
No, 1519 North ELK GROVE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1519 North ELK GROVE Avenue offer parking?
Yes, 1519 North ELK GROVE Avenue offers parking.
Does 1519 North ELK GROVE Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1519 North ELK GROVE Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1519 North ELK GROVE Avenue have a pool?
No, 1519 North ELK GROVE Avenue does not have a pool.
Does 1519 North ELK GROVE Avenue have accessible units?
No, 1519 North ELK GROVE Avenue does not have accessible units.
Does 1519 North ELK GROVE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1519 North ELK GROVE Avenue has units with dishwashers.
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