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1122 North CLARK Street
Last updated June 1 2020 at 2:58 PM

1122 North CLARK Street

1122 North Clark Street · (630) 853-3287
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Location

1122 North Clark Street, Chicago, IL 60610
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 3409 · Avail. now

$1,800

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1 Bed · 1 Bath · 750 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
internet access
BEAUTIFULLY 1 BEDROOM WITH AMAZING SOUTH VIEWS OF THE CITY. FLOOR TO CEILING WINDOWS, SS APPLIANCES. SPACIOUS LIVING/DINING ROOM WITH FRENCH DOOR THAT LEADS TO LARGE BEDDROOM. TONS OF CLOSETS. HIGHLY SOUGHT FULL AMENITIES BUILDING LOCATED IN THE HEART OF THE GOLD COAST OFFERS HUGE SUNDECK WITH GRILLS, OUTDOOR POOL, GREAT EXERCISE ROOM & LAUNDRY. HEAT, A/C, BASIC CABLE AND INTERNET IS INLUDED IN THE RENT. PARKING AVAILABLE SEPARATELY. THE UNIT CAN BE RENTED AS UNFURNISHED FOR $1750/MONTH

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1122 North CLARK Street have any available units?
1122 North CLARK Street has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1122 North CLARK Street have?
Some of 1122 North CLARK Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1122 North CLARK Street currently offering any rent specials?
1122 North CLARK Street isn't currently offering any rent specials.
Is 1122 North CLARK Street pet-friendly?
No, 1122 North CLARK Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1122 North CLARK Street offer parking?
Yes, 1122 North CLARK Street does offer parking.
Does 1122 North CLARK Street have units with washers and dryers?
No, 1122 North CLARK Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1122 North CLARK Street have a pool?
Yes, 1122 North CLARK Street has a pool.
Does 1122 North CLARK Street have accessible units?
No, 1122 North CLARK Street does not have accessible units.
Does 1122 North CLARK Street have units with dishwashers?
Yes, 1122 North CLARK Street has units with dishwashers.
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