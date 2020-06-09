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Sandy Springs, GA
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53 High Top Way
Last updated June 17 2020 at 11:10 AM

53 High Top Way

53 High Top Way · No Longer Available
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Location

53 High Top Way, Sandy Springs, GA 30328
Riverside

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 53 High Top Way have any available units?
53 High Top Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sandy Springs, GA.
What amenities does 53 High Top Way have?
Some of 53 High Top Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 53 High Top Way currently offering any rent specials?
53 High Top Way isn't currently offering any rent specials.
Is 53 High Top Way pet-friendly?
No, 53 High Top Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sandy Springs.
Does 53 High Top Way offer parking?
Yes, 53 High Top Way does offer parking.
Does 53 High Top Way have units with washers and dryers?
Yes, 53 High Top Way offers units with in unit laundry.
Does 53 High Top Way have a pool?
No, 53 High Top Way does not have a pool.
Does 53 High Top Way have accessible units?
No, 53 High Top Way does not have accessible units.
Does 53 High Top Way have units with dishwashers?
Yes, 53 High Top Way has units with dishwashers.
Does 53 High Top Way have units with air conditioning?
No, 53 High Top Way does not have units with air conditioning.
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