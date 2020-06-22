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75 NW 14th Street NE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

75 NW 14th Street NE

75 14th Street Northwest · No Longer Available
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Location

75 14th Street Northwest, Atlanta, GA 30309
Midtown

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
elevator
24hr concierge
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
oven
patio / balcony
Property Amenities
24hr concierge
elevator
parking
bbq/grill
hot tub
valet service
LOCATION MEETS LUXURY -LIVE ON TOP OF THE ICONIC 5 STAR FOUR SEASONS HOTEL ATLANTA. THIS IS ONE OF A KIND, TWO LEVEL PENTHOUSE, 5 ENORMOUS BALCONIES OFFERING GREAT PANORAMIC VIEWS, LUXURY GAGGENAU APPLIANCES. ACCESS TO 24HR HOTEL ROOM SERVICE, LUXURY HOTEL SPA AND HEALTH CLUB AVAILABLE TO MEMBERS, 24HR CONCIERGE, VALET, SECURITY. HOMEOWNERS HAVE THEIR OWN PRIVATE ENTRANCE, CONCIERGE ELEVATORS & TWO CAR PARKING.T HIS IS A SOUGHT AFTER 3/3.5 LUXURIOUS RENTAL, PANORAMIC VIEWS FROM LIVING AREAS. THIS UNIT COMES FULLY FURNISHED. AVAILABLE FOR JULY IST 2018

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 75 NW 14th Street NE have any available units?
75 NW 14th Street NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 75 NW 14th Street NE have?
Some of 75 NW 14th Street NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 75 NW 14th Street NE currently offering any rent specials?
75 NW 14th Street NE isn't currently offering any rent specials.
Is 75 NW 14th Street NE pet-friendly?
No, 75 NW 14th Street NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 75 NW 14th Street NE offer parking?
Yes, 75 NW 14th Street NE does offer parking.
Does 75 NW 14th Street NE have units with washers and dryers?
Yes, 75 NW 14th Street NE offers units with in unit laundry.
Does 75 NW 14th Street NE have a pool?
No, 75 NW 14th Street NE does not have a pool.
Does 75 NW 14th Street NE have accessible units?
No, 75 NW 14th Street NE does not have accessible units.
Does 75 NW 14th Street NE have units with dishwashers?
Yes, 75 NW 14th Street NE has units with dishwashers.
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