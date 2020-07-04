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Atlanta, GA
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3334 Peachtree Road NE 112
Last updated July 4 2020 at 12:09 PM

3334 Peachtree Road NE 112

3334 Peachtree Rd NE · No Longer Available
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Location

3334 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30305
North Buckhead

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
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pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3334 Peachtree Road NE 112 have any available units?
3334 Peachtree Road NE 112 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 3334 Peachtree Road NE 112 have?
Some of 3334 Peachtree Road NE 112's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3334 Peachtree Road NE 112 currently offering any rent specials?
3334 Peachtree Road NE 112 is not currently offering any rent specials.
Is 3334 Peachtree Road NE 112 pet-friendly?
No, 3334 Peachtree Road NE 112 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 3334 Peachtree Road NE 112 offer parking?
Yes, 3334 Peachtree Road NE 112 offers parking.
Does 3334 Peachtree Road NE 112 have units with washers and dryers?
Yes, 3334 Peachtree Road NE 112 offers units with in unit laundry.
Does 3334 Peachtree Road NE 112 have a pool?
Yes, 3334 Peachtree Road NE 112 has a pool.
Does 3334 Peachtree Road NE 112 have accessible units?
No, 3334 Peachtree Road NE 112 does not have accessible units.
Does 3334 Peachtree Road NE 112 have units with dishwashers?
Yes, 3334 Peachtree Road NE 112 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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