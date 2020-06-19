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199 TRIUMPH Drive NW
Last updated May 12 2020 at 10:05 PM

199 TRIUMPH Drive NW

199 Triumph Drive Northwest · (404) 805-0295
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Location

199 Triumph Drive Northwest, Atlanta, GA 30327
Cross Creek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,700

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2 Bed · 2 Bath · 1300 sqft

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
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microwave
range
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walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
UPDATED 1 LEVEL UNIT ON TOP (3RD) FLOOR IN GOLF COURSE COMMUNITY! NEUTRAL , TRENDING INTERIOR COLORS WITH ADDED FEATURES! SUNROOM HAS 2 STORAGE CLOSETS! , KITCHEN HAS BEEN RENOVATED WITH CERAMIC TILE BACKSPLASH, SOLID SURFACE COUNTERTOPS, STAINLESS APPLIANCES, AND FLAT SCREEN TV!! HOOK-UPS AVALABLE IN KITCHEN PANTRY FOR FULL SIZE W/D!!2 EXTRA CLOSETS IN THE HALLWAY, 2 FULL BATHS!! MASTER HAS BIG WALK-IN CLOSET AND 2ND BEDROOM HAS WALL TO WALL CLOSETS!! BEAUTIFUL HARDWOOD LAMINATE FLOORING IN MAIN ROOMS!!COMPLEX CLOSE TO I-75/85, DOWNTOWN, BUCKHEAD AND GA TECH!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 199 TRIUMPH Drive NW have any available units?
199 TRIUMPH Drive NW has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 199 TRIUMPH Drive NW have?
Some of 199 TRIUMPH Drive NW's amenities include hardwood floors, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 199 TRIUMPH Drive NW currently offering any rent specials?
199 TRIUMPH Drive NW isn't currently offering any rent specials.
Is 199 TRIUMPH Drive NW pet-friendly?
No, 199 TRIUMPH Drive NW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 199 TRIUMPH Drive NW offer parking?
No, 199 TRIUMPH Drive NW does not offer parking.
Does 199 TRIUMPH Drive NW have units with washers and dryers?
No, 199 TRIUMPH Drive NW does not offer units with in unit laundry.
Does 199 TRIUMPH Drive NW have a pool?
Yes, 199 TRIUMPH Drive NW has a pool.
Does 199 TRIUMPH Drive NW have accessible units?
No, 199 TRIUMPH Drive NW does not have accessible units.
Does 199 TRIUMPH Drive NW have units with dishwashers?
Yes, 199 TRIUMPH Drive NW has units with dishwashers.
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