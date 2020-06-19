199 TRIUMPH Drive NW

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UPDATED 1 LEVEL UNIT ON TOP (3RD) FLOOR IN GOLF COURSE COMMUNITY! NEUTRAL , TRENDING INTERIOR COLORS WITH ADDED FEATURES! SUNROOM HAS 2 STORAGE CLOSETS! , KITCHEN HAS BEEN RENOVATED WITH CERAMIC TILE BACKSPLASH, SOLID SURFACE COUNTERTOPS, STAINLESS APPLIANCES, AND FLAT SCREEN TV!! HOOK-UPS AVALABLE IN KITCHEN PANTRY FOR FULL SIZE W/D!!2 EXTRA CLOSETS IN THE HALLWAY, 2 FULL BATHS!! MASTER HAS BIG WALK-IN CLOSET AND 2ND BEDROOM HAS WALL TO WALL CLOSETS!! BEAUTIFUL HARDWOOD LAMINATE FLOORING IN MAIN ROOMS!!COMPLEX CLOSE TO I-75/85, DOWNTOWN, BUCKHEAD AND GA TECH!!