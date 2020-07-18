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199 Triumph Dr
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

199 Triumph Dr

199 Triumph Drive Northwest · (404) 419-3510
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Location

199 Triumph Drive Northwest, Atlanta, GA 30327
Cross Creek

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INFO PROVIDED BY ListHub

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
ice maker
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
pool
tennis court
UPDATED 1 LEVEL UNIT ON TOP (3RD) FLOOR IN GOLF COURSE COMMUNITY! NEUTRAL , TRENDING INTERIOR COLORS WITH ADDED FEATURES! SUNROOM HAS 2 STORAGE CLOSETS! , KITCHEN HAS BEEN RENOVATED WITH CERAMIC TILE BACKSPLASH, SOLID SURFACE COUNTERTOPS, STAINLESS APPLIANCES, AND FLAT SCREEN TV!! HOOK-UPS AVALABLE IN KITCHEN PANTRY FOR FULL SIZE W/D!!2 EXTRA CLOSETS IN THE HALLWAY, 2 FULL BATHS!! MASTER HAS BIG WALK-IN CLOSET AND 2ND BEDROOM HAS WALL TO WALL CLOSETS!! BEAUTIFUL HARDWOOD LAMINATE FLOORING IN MAIN ROOMS!!COMPLEX CLOSE TO I-75/85, DOWNTOWN, BUCKHEAD AND GA TECH!!COMMUNITY HAS 18 HOLE GOLF COURSE, 3 POOLS, 4 TENNIS COURTS, RESTURANT, LOUGE FITNESS ROOM!! 24 GATED ENTRY!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 199 Triumph Dr have any available units?
199 Triumph Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 199 Triumph Dr have?
Some of 199 Triumph Dr's amenities include hardwood floors, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 199 Triumph Dr currently offering any rent specials?
199 Triumph Dr is not currently offering any rent specials.
Is 199 Triumph Dr pet-friendly?
No, 199 Triumph Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 199 Triumph Dr offer parking?
No, 199 Triumph Dr does not offer parking.
Does 199 Triumph Dr have units with washers and dryers?
No, 199 Triumph Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 199 Triumph Dr have a pool?
Yes, 199 Triumph Dr has a pool.
Does 199 Triumph Dr have accessible units?
No, 199 Triumph Dr does not have accessible units.
Does 199 Triumph Dr have units with dishwashers?
Yes, 199 Triumph Dr has units with dishwashers.
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