16 ARPEGE Way NW

Amenities
GREAT 2 BEDROOM 2.5 BATH 2 STORY TOWNHOME IN GOLF COURSE COMMUMITY NEAR BUCKHEAD!! 2 MINUTES FROM ATLANTA'S UPPER WESTSIDE FILM DISTRICT, 5 MINUTES FROM BUCKHEAD YMCA, I-75, I-85 , DOWNTOWN AND MINUTES TO HARTSFIELD INTERNATIONAL AIRPORT!! 18 HOLE PAR 3 GOLF COURSE, 3 POOLS, 4 TENNIS COURTS, RESTURANT, LOUNGE, FITNESS ROOM, 24 HOUR GATED ENTRANCE! TOWNHOME HAS CERAMIC TILED FLOOR , HARDWOODS DOWNSTAIRS AND CARPET UP. NEW VANITIES IN BOTH BATHROOMS, NEW LIGHTING, CEIING FANS, GRANITE COUNTERTOPS IN KITCHEN, FULL SIZE STACK W/D INCLUDED!!