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8517 GABLEBEND WAY
Last updated February 14 2020 at 3:15 AM

8517 GABLEBEND WAY

8517 Gable Bend Way · No Longer Available
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Location

8517 Gable Bend Way, Tampa, FL 33647
West Meadows

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
walk in closets
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
BEAUTIFUL AND WELL MAINTAINED 2/2 TOWN HOME LOCATED IN GATED HAMMOCKS COMMUNITY. THIS HOME OFFERS A VERY NICE FLOORPLAN AND SPACIOUS KITCHEN WITH EAT IN DINETTE AREA. FIRST FLOOR HAS WOOD FLOORS AND LOTS OF NATURAL SUNLIGHT, INSIDE STORAGE UNDER STAIRS AND LARGE OPEN LIVING ROOM! THE UPSTAIRS PROVIDES A LARGE MASTER SUITE WITH WALK IN CLOSET AND PRIVATE MASTER BATH. THE SECOND BEDROOM ALSO NICELY SIZED AND HALL FULL BATH. THE COMMUNITY HAS A POOL AND OTHER AMENITIES FOR TENANT TO ENJOY! WILL CONSIDER PETS AND HOA DOES REQUIRE SCREENING PROCESS. HOME IS READY NOW FOR MOVE IN!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8517 GABLEBEND WAY have any available units?
8517 GABLEBEND WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tampa, FL.
How much is rent in Tampa, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tampa Rent Report.
What amenities does 8517 GABLEBEND WAY have?
Some of 8517 GABLEBEND WAY's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8517 GABLEBEND WAY currently offering any rent specials?
8517 GABLEBEND WAY is not currently offering any rent specials.
Is 8517 GABLEBEND WAY pet-friendly?
Yes, 8517 GABLEBEND WAY is pet friendly.
Does 8517 GABLEBEND WAY offer parking?
No, 8517 GABLEBEND WAY does not offer parking.
Does 8517 GABLEBEND WAY have units with washers and dryers?
Yes, 8517 GABLEBEND WAY offers units with in unit laundry.
Does 8517 GABLEBEND WAY have a pool?
Yes, 8517 GABLEBEND WAY has a pool.
Does 8517 GABLEBEND WAY have accessible units?
No, 8517 GABLEBEND WAY does not have accessible units.
Does 8517 GABLEBEND WAY have units with dishwashers?
Yes, 8517 GABLEBEND WAY has units with dishwashers.
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