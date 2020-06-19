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Pompano Beach, FL
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714 Gardens Dr #102
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

714 Gardens Dr #102

714 Gardens Drive · (954) 636-7993
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Location

714 Gardens Drive, Pompano Beach, FL 33069
Gardens

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,350

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 930 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
pool
racquetball court
tennis court
CHARMING 2 BEDROOM / 2 BATHROOM CONDO! THIS FIRST FLOOR UNIT OFFERS QUIET AND COMFORT WITH AN OPEN LIVING AREA WITH A SCREENED PATIO AND TILE FLOORS THROUGHOUT. ENJOY THE COMMUNITY AMENITIES INCLUDING A POOL, REC ROOM, GYM, TENNIS COURTS, RACQUETBALL AND MORE! THIS CONDO ALSO OFFERS A CENTRAL LOCATION CLOSE TO HIGHWAYS AND SHOPPING. TENANT IS RESPONSIBLE FOR WATER/SEWER. ONE PET ALLOWED UP TO 40 LBS, NO AGGRESSIVE BREED - $250 NONREFUNDABLE PET FEE APPLIES. FIRST MONTH RENT PLUS TWO MONTHS SECURITY DEPOSIT REQUIRED TO MOVE-IN (MIGHT BE NEGOTIABLE WITH GOOD CREDIT OVER 650 AND GOOD PROOF OF INCOME). ASSOCIATION PROCESS TAKES 2-3 WEEKS. AVAILABLE AS OF JUNE 1ST.

CONTACT:
LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 714 Gardens Dr #102 have any available units?
714 Gardens Dr #102 has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 714 Gardens Dr #102 have?
Some of 714 Gardens Dr #102's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 714 Gardens Dr #102 currently offering any rent specials?
714 Gardens Dr #102 isn't currently offering any rent specials.
Is 714 Gardens Dr #102 pet-friendly?
Yes, 714 Gardens Dr #102 is pet friendly.
Does 714 Gardens Dr #102 offer parking?
No, 714 Gardens Dr #102 does not offer parking.
Does 714 Gardens Dr #102 have units with washers and dryers?
No, 714 Gardens Dr #102 does not offer units with in unit laundry.
Does 714 Gardens Dr #102 have a pool?
Yes, 714 Gardens Dr #102 has a pool.
Does 714 Gardens Dr #102 have accessible units?
No, 714 Gardens Dr #102 does not have accessible units.
Does 714 Gardens Dr #102 have units with dishwashers?
Yes, 714 Gardens Dr #102 has units with dishwashers.
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