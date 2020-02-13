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3900 Oaks Clubhouse Dr
Last updated May 16 2020 at 7:14 PM

3900 Oaks Clubhouse Dr

3900 Oaks Clubhouse Drive · (954) 625-9528
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Location

3900 Oaks Clubhouse Drive, Pompano Beach, FL 33069
Palm Aire

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 206 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
parking
recently renovated
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3900 Oaks Clubhouse Dr have any available units?
3900 Oaks Clubhouse Dr has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 3900 Oaks Clubhouse Dr have?
Some of 3900 Oaks Clubhouse Dr's amenities include in unit laundry, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3900 Oaks Clubhouse Dr currently offering any rent specials?
3900 Oaks Clubhouse Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 3900 Oaks Clubhouse Dr pet-friendly?
No, 3900 Oaks Clubhouse Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 3900 Oaks Clubhouse Dr offer parking?
Yes, 3900 Oaks Clubhouse Dr does offer parking.
Does 3900 Oaks Clubhouse Dr have units with washers and dryers?
Yes, 3900 Oaks Clubhouse Dr offers units with in unit laundry.
Does 3900 Oaks Clubhouse Dr have a pool?
Yes, 3900 Oaks Clubhouse Dr has a pool.
Does 3900 Oaks Clubhouse Dr have accessible units?
No, 3900 Oaks Clubhouse Dr does not have accessible units.
Does 3900 Oaks Clubhouse Dr have units with dishwashers?
No, 3900 Oaks Clubhouse Dr does not have units with dishwashers.
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