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Pompano Beach, FL
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1620 N Ocean Boulevard
Last updated July 7 2020 at 10:20 PM

1620 N Ocean Boulevard

1620 North Ocean Boulevard · No Longer Available
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Location

1620 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL 33062
Beach

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
ice maker
microwave
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1620 N Ocean Boulevard have any available units?
1620 N Ocean Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pompano Beach, FL.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 1620 N Ocean Boulevard have?
Some of 1620 N Ocean Boulevard's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1620 N Ocean Boulevard currently offering any rent specials?
1620 N Ocean Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 1620 N Ocean Boulevard pet-friendly?
No, 1620 N Ocean Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 1620 N Ocean Boulevard offer parking?
No, 1620 N Ocean Boulevard does not offer parking.
Does 1620 N Ocean Boulevard have units with washers and dryers?
No, 1620 N Ocean Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 1620 N Ocean Boulevard have a pool?
No, 1620 N Ocean Boulevard does not have a pool.
Does 1620 N Ocean Boulevard have accessible units?
No, 1620 N Ocean Boulevard does not have accessible units.
Does 1620 N Ocean Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 1620 N Ocean Boulevard has units with dishwashers.
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