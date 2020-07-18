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Pompano Beach, FL
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1075 NW 33rd Mnr
Last updated July 4 2020 at 8:27 PM

1075 NW 33rd Mnr

1075 NW 33rd Mnr · (305) 722-7346
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Location

1075 NW 33rd Mnr, Pompano Beach, FL 33064
Northwest Pompano

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 1075 · Avail. now

$2,250

3 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1075 NW 33rd Mnr have any available units?
1075 NW 33rd Mnr has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pompano Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pompano Beach Rent Report.
What amenities does 1075 NW 33rd Mnr have?
Some of 1075 NW 33rd Mnr's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1075 NW 33rd Mnr currently offering any rent specials?
1075 NW 33rd Mnr is not currently offering any rent specials.
Is 1075 NW 33rd Mnr pet-friendly?
No, 1075 NW 33rd Mnr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pompano Beach.
Does 1075 NW 33rd Mnr offer parking?
Yes, 1075 NW 33rd Mnr offers parking.
Does 1075 NW 33rd Mnr have units with washers and dryers?
Yes, 1075 NW 33rd Mnr offers units with in unit laundry.
Does 1075 NW 33rd Mnr have a pool?
No, 1075 NW 33rd Mnr does not have a pool.
Does 1075 NW 33rd Mnr have accessible units?
No, 1075 NW 33rd Mnr does not have accessible units.
Does 1075 NW 33rd Mnr have units with dishwashers?
Yes, 1075 NW 33rd Mnr has units with dishwashers.
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