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963 SW 6th St
Last updated June 17 2020 at 5:21 AM

963 SW 6th St

963 Southwest 6th Street · (305) 710-6116
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Location

963 Southwest 6th Street, Miami, FL 33130
Little Havana

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit #2 · Avail. now

$1,395

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2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
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furnished
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refrigerator
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 963 SW 6th St have any available units?
963 SW 6th St has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 963 SW 6th St have?
Some of 963 SW 6th St's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 963 SW 6th St currently offering any rent specials?
963 SW 6th St isn't currently offering any rent specials.
Is 963 SW 6th St pet-friendly?
No, 963 SW 6th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 963 SW 6th St offer parking?
Yes, 963 SW 6th St does offer parking.
Does 963 SW 6th St have units with washers and dryers?
Yes, 963 SW 6th St offers units with in unit laundry.
Does 963 SW 6th St have a pool?
No, 963 SW 6th St does not have a pool.
Does 963 SW 6th St have accessible units?
No, 963 SW 6th St does not have accessible units.
Does 963 SW 6th St have units with dishwashers?
Yes, 963 SW 6th St has units with dishwashers.
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