New Modern Construction Home, Nueva Construcción! - Property Id: 292247



Walk into a spacious living and dining area with ample natural light. Beautiful tile flooring throughout. Master bedroom with individual bathroom and walk-in closet. Second bathroom accessed from hallway.



Entra en una amplia sala de estar y comedor con abundante luz natural. Hermosos pisos de losas en toda la casa. Habitación principal con baño individual y closet amplio. Segundo baño al que se accede desde el pasillo.



Keep your family safe! Hurricane safe construction with impact windows and full concrete structure, including foundation walls and roof.



¡Mantenga a su familia segura! Construcción segura contra huracanes con ventanas de impacto y estructura completa de concreto, incluyendo la fundación las paredes y el techo.



Energy efficient! Tile flooring and concrete foundation helps keep home cool.



¡Energía eficiente! Los pisos de baldosas y encima de concreto ayudan a mantener el hogar fresco.

No Pets Allowed



