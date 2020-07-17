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1090 NE 84th St
Last updated July 14 2020 at 7:23 AM

1090 NE 84th St

1090 Northeast 84th Street · (786) 253-5697
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Location

1090 Northeast 84th Street, Miami, FL 33138
Upper East Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 1090 · Avail. now

$10,500

4 Bed · 5 Bath

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Amenities

patio / balcony
new construction
gym
pool
fire pit
hot tub
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
fire pit
gym
pool
bbq/grill
hot tub
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1090 NE 84th St have any available units?
1090 NE 84th St has a unit available for $10,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 1090 NE 84th St have?
Some of 1090 NE 84th St's amenities include patio / balcony, new construction, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1090 NE 84th St currently offering any rent specials?
1090 NE 84th St is not currently offering any rent specials.
Is 1090 NE 84th St pet-friendly?
No, 1090 NE 84th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 1090 NE 84th St offer parking?
No, 1090 NE 84th St does not offer parking.
Does 1090 NE 84th St have units with washers and dryers?
No, 1090 NE 84th St does not offer units with in unit laundry.
Does 1090 NE 84th St have a pool?
Yes, 1090 NE 84th St has a pool.
Does 1090 NE 84th St have accessible units?
No, 1090 NE 84th St does not have accessible units.
Does 1090 NE 84th St have units with dishwashers?
No, 1090 NE 84th St does not have units with dishwashers.
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