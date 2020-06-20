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1059 SW 3rd St
Last updated June 18 2020 at 12:45 PM

1059 SW 3rd St

1059 Southwest 3rd Street · (561) 929-7317
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Location

1059 Southwest 3rd Street, Miami, FL 33130
Little Havana

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 7 · Avail. now

$1,695

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1059 SW 3rd St have any available units?
1059 SW 3rd St has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 1059 SW 3rd St have?
Some of 1059 SW 3rd St's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1059 SW 3rd St currently offering any rent specials?
1059 SW 3rd St isn't currently offering any rent specials.
Is 1059 SW 3rd St pet-friendly?
No, 1059 SW 3rd St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 1059 SW 3rd St offer parking?
Yes, 1059 SW 3rd St does offer parking.
Does 1059 SW 3rd St have units with washers and dryers?
Yes, 1059 SW 3rd St offers units with in unit laundry.
Does 1059 SW 3rd St have a pool?
No, 1059 SW 3rd St does not have a pool.
Does 1059 SW 3rd St have accessible units?
No, 1059 SW 3rd St does not have accessible units.
Does 1059 SW 3rd St have units with dishwashers?
Yes, 1059 SW 3rd St has units with dishwashers.
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