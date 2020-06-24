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Jacksonville, FL
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5371 CHESTNUT LAKE DR
Last updated May 1 2020 at 5:35 AM

5371 CHESTNUT LAKE DR

5371 Chestnut Lake Drive · No Longer Available
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Location

5371 Chestnut Lake Drive, Jacksonville, FL 32258
Greenland

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
SANITIZED ALL DOOR KNOB, WIPE RIGHT INSIDE THE DOOR, PLEASE USE. 4 BEDROOM, 2 BATH HOME WITH 2263 SQ FT OF LIVING SPACE. FORMAL LIVING AND DINING ROOMS, FAMILY ROOM WITH FIREPLACE OVERLOOKS LANAUI TO POOL TO LAKE VIEW, VERY SERENE. FULLY EQUIPT KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES OVERLOOKING FAMILY ROOM. SPLIT BEDROOMS, LARGE MASTER HAD ACCESS TO THE POOL. INSIDE LAUNDRY, 2 CAR GARAGE. WATER SOFTNER TO BE MAINTAINED BY TENANT . WASHER AND DRYER AS IS IF NEEDED BY TENANT. WEEKLY POOL SERVICE INCLUDED IN RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5371 CHESTNUT LAKE DR have any available units?
5371 CHESTNUT LAKE DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 5371 CHESTNUT LAKE DR have?
Some of 5371 CHESTNUT LAKE DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5371 CHESTNUT LAKE DR currently offering any rent specials?
5371 CHESTNUT LAKE DR is not currently offering any rent specials.
Is 5371 CHESTNUT LAKE DR pet-friendly?
No, 5371 CHESTNUT LAKE DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 5371 CHESTNUT LAKE DR offer parking?
Yes, 5371 CHESTNUT LAKE DR offers parking.
Does 5371 CHESTNUT LAKE DR have units with washers and dryers?
Yes, 5371 CHESTNUT LAKE DR offers units with in unit laundry.
Does 5371 CHESTNUT LAKE DR have a pool?
Yes, 5371 CHESTNUT LAKE DR has a pool.
Does 5371 CHESTNUT LAKE DR have accessible units?
No, 5371 CHESTNUT LAKE DR does not have accessible units.
Does 5371 CHESTNUT LAKE DR have units with dishwashers?
Yes, 5371 CHESTNUT LAKE DR has units with dishwashers.
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