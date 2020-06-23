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37 E 44TH ST
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

37 E 44TH ST

37 East 44th Street · No Longer Available
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Location

37 East 44th Street, Jacksonville, FL 32208
Panama Park

Amenities

hardwood floors
garage
recently renovated
fireplace
range
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
range
recently renovated
Property Amenities
garage
BEST AVAILABLE REMODELED RENTAL SINGLE FAMILY HOME WITH 2 BEDROOMS PLUS DEN WHICH CAN EASILY BE USED AS 3RD BEDROOM. LARGE DRIVEWAY WITH FENCED BACKYARD FOR PRIVACY. LARGE KITCHEN CABINETS, WOOD FLOORS, TILED BATHROOM SHOWER, SEPARATE DINING ROOM & LIVING ROOM. LARGE CAR GARAGE. CONVENIENTLY LOCATED TO DOWN TOWN, PORT OF JACKSONVILLE, JAX ZOO, AIRPORT AND ABOUT 20 MINUTES FROM THE BEACH. AVAILABLE NOW. REQUIRES 3 TIMES THE RENTAL RATE FOR RENTAL INCOME AND A 1 YEAR LEASE AGREEMENT. SORRY NO PETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 37 E 44TH ST have any available units?
37 E 44TH ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Jacksonville, FL.
How much is rent in Jacksonville, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jacksonville Rent Report.
What amenities does 37 E 44TH ST have?
Some of 37 E 44TH ST's amenities include hardwood floors, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 37 E 44TH ST currently offering any rent specials?
37 E 44TH ST isn't currently offering any rent specials.
Is 37 E 44TH ST pet-friendly?
No, 37 E 44TH ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jacksonville.
Does 37 E 44TH ST offer parking?
Yes, 37 E 44TH ST does offer parking.
Does 37 E 44TH ST have units with washers and dryers?
No, 37 E 44TH ST does not offer units with in unit laundry.
Does 37 E 44TH ST have a pool?
No, 37 E 44TH ST does not have a pool.
Does 37 E 44TH ST have accessible units?
No, 37 E 44TH ST does not have accessible units.
Does 37 E 44TH ST have units with dishwashers?
No, 37 E 44TH ST does not have units with dishwashers.
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