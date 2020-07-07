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2420 Johnson Street
Last updated July 18 2020 at 5:52 AM

2420 Johnson Street

2420 Johnson Street · (305) 731-1242
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Location

2420 Johnson Street, Hollywood, FL 33020
North Central Hollywood

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 102 · Avail. now

$1,475

2 Bed · 1 Bath · 830 sqft

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Amenities

on-site laundry
parking
Unit Amenities
Property Amenities
on-site laundry
parking
420 Johnson Street Apt #102, Hollywood, FL 33020 - 2 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/07/2020. No pets allowed. 2420 Johnson St # 102 HOLLYWOOD, FL 33020. MOVING COST: $4425, FIRST LAST AND SECURITY. SPACIOUS 2 BEDROOM 1 BATHROOM CONDO, NEWER KITCHEN CABINETS, TILE THROUGHT OUT, LARGE LIVING ROOM, FIRST FLOOR, 1 PARKING SPACE ASSIGNED, , PUBLIC TRANSPORTATION, CONDO OFFER LAUNDRY FACILITY IN THE BUILDING, NEAR TO SHOPPING PLAZA, THE NEW HARD ROCK CASINO & HOTEL, MAJOR ROAD, I-95 AND MORE. EASY TO SHOW. 2420 Johnson St # 102 HOLLYWOOD, FL 33020. COSTO MÓVIL: $ 4425, PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. AMPLIO CONDOMINIO DE 2 DORMITORIOS Y 1 BAÑO, ARMARIOS DE COCINA MÁS NUEVOS, AZULEJOS SALIDOS, SALA DE ESTAR GRANDE, PRIMERA PLANTA, 1 ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO ASIGNADO,, TRANSPORTE PÚBLICO, CONDOMINIO OFERTA OFERTA DE LAVANDERÍA EN EL EDIFICIO, CERCA DE SHOPPING PLAZA, EL HABITACIÓN DE LA PLAZA HOTEL, CARRETERA PRINCIPAL, I-95 Y MÁS. FÁCIL DE MOSTRAR. [ Published 18-Jul-20 / ID 3617094 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2420 Johnson Street have any available units?
2420 Johnson Street has a unit available for $1,475 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
Is 2420 Johnson Street currently offering any rent specials?
2420 Johnson Street is not currently offering any rent specials.
Is 2420 Johnson Street pet-friendly?
No, 2420 Johnson Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 2420 Johnson Street offer parking?
Yes, 2420 Johnson Street offers parking.
Does 2420 Johnson Street have units with washers and dryers?
No, 2420 Johnson Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2420 Johnson Street have a pool?
No, 2420 Johnson Street does not have a pool.
Does 2420 Johnson Street have accessible units?
No, 2420 Johnson Street does not have accessible units.
Does 2420 Johnson Street have units with dishwashers?
No, 2420 Johnson Street does not have units with dishwashers.
Does 2420 Johnson Street have units with air conditioning?
No, 2420 Johnson Street does not have units with air conditioning.
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