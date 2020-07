2420 Johnson Street

Amenities

420 Johnson Street Apt #102, Hollywood, FL 33020 - 2 BR 1 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/07/2020. No pets allowed. 2420 Johnson St # 102 HOLLYWOOD, FL 33020. MOVING COST: $4425, FIRST LAST AND SECURITY. SPACIOUS 2 BEDROOM 1 BATHROOM CONDO, NEWER KITCHEN CABINETS, TILE THROUGHT OUT, LARGE LIVING ROOM, FIRST FLOOR, 1 PARKING SPACE ASSIGNED, , PUBLIC TRANSPORTATION, CONDO OFFER LAUNDRY FACILITY IN THE BUILDING, NEAR TO SHOPPING PLAZA, THE NEW HARD ROCK CASINO & HOTEL, MAJOR ROAD, I-95 AND MORE. EASY TO SHOW. 2420 Johnson St # 102 HOLLYWOOD, FL 33020. COSTO MÓVIL: $ 4425, PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO. AMPLIO CONDOMINIO DE 2 DORMITORIOS Y 1 BAÑO, ARMARIOS DE COCINA MÁS NUEVOS, AZULEJOS SALIDOS, SALA DE ESTAR GRANDE, PRIMERA PLANTA, 1 ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO ASIGNADO,, TRANSPORTE PÚBLICO, CONDOMINIO OFERTA OFERTA DE LAVANDERÍA EN EL EDIFICIO, CERCA DE SHOPPING PLAZA, EL HABITACIÓN DE LA PLAZA HOTEL, CARRETERA PRINCIPAL, I-95 Y MÁS. FÁCIL DE MOSTRAR. [ Published 18-Jul-20 / ID 3617094 ]